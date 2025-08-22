Col de la Madeleine Brides-les-Bains Savoie

Col de la Madeleine

Col de la Madeleine B.P. 28 73572 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un col légendaire gravi par le tour de France pour la première fois en 1969. L’occasion de rouler sur les traces de DANGUILLAUME, VAN IMPE, DELGADO ou VIRENQUE qui tous passèrent en tête au sommet.

https://www.brides-les-bains.com/ +33 4 79 55 20 64

English : Col de la Madeleine

A legendary pass climbed by the Tour de France for the first time in 1969. This is an opportunity to follow the tracks of DANGUILLAUME, VAN IMPE, DELGADO and VIRENQUE, all of whom went on to lead at the summit.

Deutsch :

Ein legendärer Pass, der 1969 zum ersten Mal von der Tour de France erklommen wurde. Die Gelegenheit, auf den Spuren von DANGUILLAUME, VAN IMPE, DELGADO oder VIRENQUE zu fahren, die alle als Erste über den Gipfel fuhren.

Italiano :

Un passo leggendario scalato dal Tour de France per la prima volta nel 1969. Un’occasione per seguire le orme di DANGUILLAUME, VAN IMPE, DELGADO e VIRENQUE, che hanno raggiunto la vetta in testa.

Español :

Un puerto legendario escalado por el Tour de Francia por primera vez en 1969. Una oportunidad para seguir los pasos de DANGUILLAUME, VAN IMPE, DELGADO y VIRENQUE, todos los cuales alcanzaron la cima en cabeza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-14 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme