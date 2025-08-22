Col de l’Iseran Brides-les-Bains Savoie
Col de l’Iseran Brides-les-Bains Savoie vendredi 1 mai 2026.
Col de l’Iseran
Col de l’Iseran B.P. 28 73572 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Plus haut col routier des Alpes, L’Iseran est un monstre perché à 2770m d’altitude. Dans un décor de très haute montagne, avec des paysages à couper le souffle, il se mérite mais les efforts en valent la peine.
https://www.brides-les-bains.com/
English : Col de l’Iseran
The highest road in the Alps, the Col de l’Iseran is a monster at 2770m altitude. In a very high mountain setting, with breathtaking scenery, it is well worth the effort.
Deutsch :
Der Iseran, der höchste Straßenpass der Alpen, ist ein Ungetüm auf 2770 m Höhe. In einer sehr hochalpinen Umgebung mit atemberaubenden Landschaften muss man ihn sich verdienen, aber die Anstrengungen lohnen sich.
Italiano :
Il passo stradale più alto delle Alpi, l’Iseran è un mostro arroccato a 2770 metri di altitudine. In un contesto di altissima montagna, con un paesaggio mozzafiato, vale la pena di affrontare la fatica.
Español :
El puerto de carretera más alto de los Alpes, el Iseran, es un monstruo encaramado a 2.770 m de altitud. En un entorno de altísima montaña, con un paisaje impresionante, bien merece el esfuerzo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-14 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme