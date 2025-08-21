Col de Mey Courchevel Savoie

Col de Mey

Col de Mey 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Pour les plus expérimentés, une via cordata (trottoir rocheux équipé de câbles), vous permet de poursuivre jusqu’au col de Mey. Déconseillé si vous avez le vertige !

+33 4 79 08 00 29

English : Col de Mey

For the more experienced, a via cordata (rocky path with metal cables) allows you to continue to the Col de Mey mountain pass. Not a good idea if you suffer from vertigo!

Deutsch : Col de Mey

Für die Erfahrenen unter Ihnen gibt es eine Via Cordata (mit Drahtseilen versehener Felssteig), die Sie bis zum Col de Mey weiterführen kann. Nicht empfehlenswert, wenn Sie Höhenangst haben!

Italiano :

Per i più esperti, una via cordata (una passerella rocciosa attrezzata con cavi) permette di proseguire fino al Col de Mey. Sconsigliata a chi ha paura dell’altezza!

Español : Col de Mey

Para los más experimentados, una vía cordata (pasarela rocosa equipada con cables) permite continuar hasta el Col de Mey. No se recomienda si tiene miedo a las alturas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme