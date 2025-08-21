Col de Tougnète Brides-les-Bains Savoie

Col de Tougnète

Col de Tougnète B.P. 28 73572 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le col de Tougnète, offre des pentes raides et des virages serrés, récompensant les cyclistes avec des vues spectaculaires sur les sommets enneigés. Une expérience inoubliable pour les amoureux de cyclisme et de panoramas grandioses.

https://www.brides-les-bains.com/ +33 4 79 55 20 64

English : Col de Tougnète

The pass of Tougnète, a cycling challenge in the French Alps, offers steep slopes and tight bends, rewarding cyclists with spectacular views of snow-capped peaks. An unforgettable experience for cycling lovers and grandiose panoramas admirers.

Deutsch :

Der Col de Tougnète, bietet steile Hänge und enge Kurven und belohnt die Radfahrer mit spektakulären Ausblicken auf die schneebedeckten Gipfel. Ein unvergessliches Erlebnis für Liebhaber des Radsports und grandioser Panoramen.

Italiano :

Il Col de Tougnète offre pendenze ripide e curve strette, premiando i ciclisti con viste spettacolari sulle cime innevate. Un’esperienza indimenticabile per gli amanti della bicicletta e dei panorami mozzafiato.

Español :

El Col de Tougnète ofrece fuertes pendientes y curvas cerradas, recompensando a los ciclistas con espectaculares vistas de los picos nevados. Una experiencia inolvidable para los amantes del ciclismo y de los panoramas impresionantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-14 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme