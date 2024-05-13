Col du Petit-Saint-Bernard Brides-les-Bains Savoie
Col du Petit-Saint-Bernard Brides-les-Bains Savoie vendredi 1 août 2025.
Col du Petit-Saint-Bernard
Col du Petit-Saint-Bernard B.P. 28 73572 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Depuis Brides-les-Bains, ce col offre des vues saisissantes. Après La Rosière, sa route vous mènera jusqu’à la frontière FRANCE-ITALIE où vous pourrez vous restaurer au fameux Hospice du Petit-Saint-Bernard.
https://www.brides-les-bains.com/ +33 4 79 55 20 64
English : Col du Petit-Saint-Bernard
From Brides-les-Bains, this pass offers breathtaking views. After La Rosière, the route takes you to the FRANCE-ITALY border, where you can enjoy a meal at the famous Hospice du Petit-Saint-Bernard.
Deutsch :
Von Brides-les-Bains aus bietet dieser Pass einen atemberaubenden Ausblick. Nach La Rosière führt Sie seine Route bis zur französisch-italienischen Grenze, wo Sie im berühmten Hospiz des Kleinen Sankt Bernhards eine Mahlzeit zu sich nehmen können.
Italiano :
Da Brides-les-Bains, questo passo offre panorami mozzafiato. Dopo La Rosière, il percorso conduce al confine tra FRANCIA e ITALIA, dove si può gustare un pasto presso il famoso Hospice du Petit-Saint-Bernard.
Español :
Desde Brides-les-Bains, este puerto ofrece unas vistas impresionantes. Después de La Rosière, la ruta le lleva a la frontera FRANCIA-ITALIA, donde podrá disfrutar de una comida en el famoso Hospice du Petit-Saint-Bernard.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme