Col du Tra Brides-les-Bains Savoie

Col du Tra B.P. 28 73572 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce col est moins connu mais vaut néanmoins le détour. Petit route pittoresque, moins fréquentée, elle offre notamment un bel enchainement de lacets vers Notre-Dame-du-Pré.

https://www.brides-les-bains.com/ +33 4 79 55 20 64

This pass is less well known but well worth the trip. A charming little road, less travelled, it offers a fine series of twists and turns on the way to Notre-Dame-du-Pré.

Dieser Pass ist weniger bekannt, aber dennoch einen Umweg wert. Kleine, malerische Straße, die weniger befahren ist. Sie bietet insbesondere eine schöne Abfolge von Serpentinen nach Notre-Dame-du-Pré.

Questo passo è meno conosciuto, ma merita una deviazione. Una stradina pittoresca, poco battuta, che offre una bella serie di curve e tornanti sulla strada per Notre-Dame-du-Pré.

Este puerto es menos conocido, pero merece la pena. Se trata de una pequeña carretera pintoresca, poco transitada, que ofrece una bonita serie de curvas y revueltas de camino a Notre-Dame-du-Pré.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme