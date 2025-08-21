Colayrac-Saint-Cirq, randonnée dans les collines Agenaises Colayrac-Saint-Cirq Lot-et-Garonne

Colayrac-Saint-Cirq, randonnée dans les collines Agenaises A pieds Difficulté moyenne

Colayrac-Saint-Cirq, randonnée dans les collines Agenaises 47450 Colayrac-Saint-Cirq Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11700.0 Tarif :

Ce circuit, tracé aux portes de l’agglomération agenaise compte un fort pourcentage de chemins revêtus. Les vastes panoramas et les chemins ombragés compensent ce handicap.

+33 5 53 66 14 14

English : Colayrac-Saint-Cirq, randonnée dans les collines Agenaises

This circuit, which is located at the gateway to the agglomeration of Agen, has a high percentage of paved roads. The vast panoramas and shady paths compensate for this handicap.

Deutsch : Colayrac-Saint-Cirq, randonnée dans les collines Agenaises

Diese Strecke, die vor den Toren des Ballungsraums Agen gelegen ist, weist einen hohen Anteil an befestigten Wegen auf. Die weiten Panoramen und die schattigen Wege machen dieses Handicap jedoch wett.

Italiano :

Questo circuito, che si trova alle porte della zona di Agen, presenta un’alta percentuale di strade asfaltate. I vasti panorami e i sentieri ombreggiati compensano questo handicap.

Español : Colayrac-Saint-Cirq, randonnée dans les collines Agenaises

Este circuito, situado a las puertas de la zona de Agen, tiene un alto porcentaje de carreteras asfaltadas. Los amplios panoramas y los senderos sombreados compensan esta desventaja.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine