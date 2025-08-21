Collines et Bertranges 1 Chaulgnes Nièvre

Collines et Bertranges 1 En VTT assistance électrique Difficile

Collines et Bertranges 1 parking de la salle polyvalente 58400 Chaulgnes Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 26000.0

Ce sentier s’adresse aux coureurs aguerris qui apprécient l’effort intense. Le décor forestier et les vallons de Chaulgnes sauront assouvir à coup sûr la recherche d’aventures et de sensations fortes.

https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06

English :

This trail is designed for seasoned runners who appreciate intense effort. The forest setting and the valleys of Chaulgnes are sure to satisfy your search for adventure and thrills.

Deutsch :

Dieser Pfad richtet sich an erfahrene Läufer, die eine intensive Anstrengung schätzen. Die Waldkulisse und die Täler von Chaulgnes werden die Suche nach Abenteuern und Nervenkitzel mit Sicherheit befriedigen.

Italiano :

Questo percorso è dedicato a corridori esperti che apprezzano lo sforzo intenso. L’ambiente forestale e le valli di Chaulgnes soddisferanno sicuramente la vostra ricerca di avventura e di emozioni.

Español :

Este sendero es para corredores experimentados que aprecian el esfuerzo intenso. El entorno boscoso y los valles de Chaulgnes satisfarán sus deseos de aventura y emoción.

