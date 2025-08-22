Confluence Loire et Cher Circuit n°14 Savonnières Indre-et-Loire

Confluence Loire et Cher Circuit n°14 En VTC

Confluence Loire et Cher Circuit n°14 37510 Savonnières Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 13000.0 Tarif :

Reliée à la Loire à Vélo au niveau du village de Savonnières, sur un itinéraire parfaitement plat, la boucle rejoint la plage du bout du monde située à la confluence de la Loire et du Cher. Sur votre chemin, le village de Berthenay et la Grange aux Moines édifiée au XIIIe siècle méritent une halte.

+33 2 47 70 37 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loire and Cher confluence Circuit n°14

Linking up with the La Loire à Vélo cycle path at Savonnières village, this effortlessly flat trail loops round to the beach at the end of the world where the Loire and Cher rivers meet. Berthenay village and the 13th century Grange aux Moines are well worth a visit along the way.

Deutsch : Zusammenfluss von Loire und Cher Rundweg Nr. 14

Die vollkommen ebene Tour, die bei dem Dorf Savonnières auf den Radweg La Loire à Vélo stößt, erreicht den Strand am Rande der Welt am Zusammenfluss von Loire und Cher. Unterwegs lohnt sich eine Rast im Dorf Berthenay und die Scheune der Mönche aus dem 13. Jh.

Italiano :

Collegato alla Loire à Vélo all’altezza del villaggio di Savonnières, su un percorso perfettamente pianeggiante, l’anello raggiunge la spiaggia alla fine del mondo situata alla confluenza della Loira e dello Cher. Lungo la strada, meritano una sosta il villaggio di Berthenay e la Grange aux Moines (

Español : Confluencia del Loira y Cher Circuito n°14

Conectado a la Loire à Vélo a la altura del pueblo de Savonnières, en un recorrido perfectamente llano, el bucle se une a la playa del fin del mundo situada en la confluencia del Loira y el Cher. De camino, merece la pena detenerse en el pueblo de Berthenay y en la Grange aux Moines (Granero de los

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire