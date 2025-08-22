Contrefort du Charollais DL02 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Contrefort du Charollais DL02 En VTT assistance électrique Facile

Contrefort du Charollais DL02 Parking du camping 71520 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Situé à la croisée des chemins Charolais et Mâconnais, Dompierre-les-Ormes un village rural et touristique équipé de nombreux services et commerces, qui a su préserver sa qualité de vie.

Facile

https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24

English :

Located at the crossroads of the Charolais and Mâconnais regions, Dompierre-les-Ormes is a rural and tourist village equipped with numerous services and shops, which has managed to preserve its quality of life.

Deutsch :

Dompierre-les-Ormes liegt an der Kreuzung der Wege Charolais und Mâconnais und ist ein ländliches und touristisches Dorf, das mit zahlreichen Dienstleistungen und Geschäften ausgestattet ist und seine Lebensqualität bewahren konnte.

Italiano :

Situato al crocevia tra le regioni dello Charolais e del Mâconnais, Dompierre-les-Ormes è un villaggio rurale e turistico con molti servizi e negozi, che ha saputo conservare la sua qualità di vita.

Español :

Situado en la encrucijada de las regiones de Charolais y Mâconnais, Dompierre-les-Ormes es un pueblo rural y turístico con numerosos servicios y comercios, que ha sabido preservar su calidad de vida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-11 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data