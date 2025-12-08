Copains cabana Cusance Doubs
vendredi 1 mai 2026.
Copains cabana Gravel bike Difficulté moyenne
Val de Cusance 25110 Cusance Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 22180.0
Une boucle facile, mi-chemin mi-route, pour aller découvrir une cabane forestière et rentrer sur les plages non pas de Rio, mais de la Vallée du Cusancin, entre copains, copines ou en famille.
Difficulté moyenne
English :
An easy half-road/half-road loop to discover a forest hut and return to the beaches not of Rio, but of the Cusancin Valley, with friends or family.
Deutsch :
Ein leichter Rundweg, halb Weg, halb Straße, um eine Waldhütte zu entdecken und an die Strände nicht von Rio, sondern des Cusancin-Tals zurückzukehren, mit Freunden, Freundinnen oder der Familie.
Italiano :
Un anello facile, metà strada e metà pista, per scoprire un rifugio nella foresta e tornare alle spiagge non di Rio, ma della Vallée du Cusancin, con gli amici o la famiglia.
Español :
Un bucle fácil, mitad carretera, mitad pista, para descubrir una cabaña forestal y volver a las playas no de Río, sino de la Vallée du Cusancin, con amigos o en familia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data