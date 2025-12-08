COQUAINVILLIERS le Pontif 23km D410m Coquainvilliers Calvados

COQUAINVILLIERS le Pontif 23km D410m

Le Circuit du Pontif est un itinéraire VTT de 23km (difficile) au départ de la mairie de Coquainvilliers et traversant le Bois du Pontif.

English : COQUAINVILLIERS le Pontif 23km D410m

The Circuit du Pontif is a 23km mountain bike route (difficult) starting from Coquainvilliers town hall and crossing the Bois du Pontif.

Deutsch :

Der Circuit du Pontif ist eine 23 km lange (schwierige) Mountainbike-Route, die am Rathaus von Coquainvilliers beginnt und durch den Bois du Pontif führt.

Italiano :

Il Circuit du Pontif è un percorso per mountain bike di 23 km (difficile) che parte dal municipio di Coquainvilliers e attraversa il Bois du Pontif.

Español :

El Circuit du Pontif es un recorrido en bicicleta de montaña (difícil) de 23 km que parte del ayuntamiento de Coquainvilliers y atraviesa el Bois du Pontif.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme