Cormet de Roselend Brides-les-Bains Savoie

Cormet de Roselend

Cormet de Roselend B.P. 28 73572 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le Cormet ( Col en patois Beaufortain) est situé sur la grande route des Alpes. Il est l’un des plus beaux cols Alpins. Plus bas, le lac de Roselend offre des vues extraordinaires.

https://www.brides-les-bains.com/ +33 4 79 55 20 64

English : Cormet de Roselend

Le Cormet ( Pass in Beaufortain dialect) is located on the main Alpine road. It is one of the most beautiful passes in the Alps. Further down, the Lake Roselend offers extraordinary views.

Deutsch :

Le Cormet ( Col im Patois Beaufortain) liegt an der Grande Route des Alpes. Er ist einer der schönsten Alpenpässe. Weiter unten bietet der Lac de Roselend einen außergewöhnlichen Ausblick.

Italiano :

Le Cormet ( Col in dialetto beaufortiano) si trova sulla principale strada alpina. È uno dei passi più belli delle Alpi. Più in basso, il Lac de Roselend offre panorami straordinari.

Español :

Le Cormet ( Col en dialecto de Beaufortain) está situado en la principal carretera alpina. Es uno de los puertos más bellos de los Alpes. Más abajo, el Lac de Roselend ofrece unas vistas extraordinarias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme