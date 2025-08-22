Corniches des Gorges du Tarn VTT n°4 Massegros Causses Gorges Lozère
vendredi 1 mai 2026.
Corniches des Gorges du Tarn VTT n°4 VTT de descente Difficile
Corniches des Gorges du Tarn VTT n°4 Place de la Mairie 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie
Durée : 240 Distance : 32687.0
Circuit technique entre Causse de Sauveterre et corniches du Gorges du Tarn.Circuit VTT N°4 (balisage rouge)
Difficile
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08
English :
Technical circuit between the Causse de Sauveterre and the cornices of the Gorges du Tarn.VTT Circuit N°4 (red markings)
Deutsch :
Technische Strecke zwischen Causse de Sauveterre und den Felsvorsprüngen der Tarnschlucht. Mountainbike-Route Nr. 4 (rote Markierung)
Italiano :
Circuito tecnico tra la Causse de Sauveterre e le falesie delle Gorges du Tarn.Circuito MTB n. 4 (marcature rosse)
Español :
Circuito técnico entre el Causse de Sauveterre y los acantilados de las Gargantas del Tarn.Circuito BTT nº 4 (marcas rojas)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère