Coteaux du Lot et de la Garonne Clermont-Dessous Lot-et-Garonne

Coteaux du Lot et de la Garonne 47130 Clermont-Dessous Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Cette boucle est la plus physique des trois proposées dans le Confluent. Du village promontoire de Clermont-Dessous, dominé par son église fortifiée et son château, le circuit descend dans la vallée de la Masse. Sur la colline en face, Bazens fût au 16ème siècle la cour épiscopale des évêques d’Agen

English : Coteaux du Lot et de la Garonne

This loop is the most physical of the three proposed in the Confluence. From the promontory village of Clermont-Dessous, dominated by its fortified church and castle, the circuit descends into the valley of the Masse. On the hill opposite, Bazens was the episcopal court of the bishops of Agen in the 16th century

Deutsch : Coteaux du Lot et de la Garonne

Dieser Rundweg ist der körperlich anstrengendste der drei im Confluent angebotenen Rundwege. Vom Vorgebirgsdorf Clermont-Dessous, das von seiner Wehrkirche und seinem Schloss dominiert wird, führt die Strecke hinunter ins Tal der Masse. Auf dem gegenüberliegenden Hügel liegt Bazens, das im 16. Jahrhundert der Bischofshof der Bischöfe von Agen war

Italiano :

Questo anello è il più fisico dei tre proposti nella Confluence. Dal villaggio promontorio di Clermont-Dessous, dominato dalla sua chiesa fortificata e dal suo castello, il circuito scende nella valle della Masse. Sulla collina di fronte, Bazens era la corte episcopale dei vescovi di Agen nel XVI secolo

Español : Coteaux du Lot et de la Garonne

Este bucle es el más físico de los tres propuestos en la Confluencia. Desde el pueblo promontorio de Clermont-Dessous, dominado por su iglesia fortificada y su castillo, la ruta desciende al valle de la Masse. En la colina de enfrente, Bazens era la corte episcopal de los obispos de Agen en el siglo XVI

