Coulée verte Crévecoeur-le-Grand à Croissy-sur-Celle Crèvecœur-le-Grand Oise

Coulée verte Crévecoeur-le-Grand à Croissy-sur-Celle A cheval

Coulée verte Crévecoeur-le-Grand à Croissy-sur-Celle en face de place de la gare 60360 Crèvecœur-le-Grand Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 12000.0 Tarif :

La Coulée verte emprunte l’ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Montsoult (Paris) à Amiens, en traversant le département de l’Oise. Longue de 12 km elle accueille VTTistes/VTCistes, randonneurs pédestres, cavaliers et attelages. Un sentier botanique (près de 30 essences arborées et arbustives) et plusieurs boucles de randonnées sont balisés pour permettre aux adeptes de la nature et du patrimoine de découvrir les villages alentours et les paysages variés de la Vallée de la Celle.

Un peu d’histoire Déclarée d’utilité publique par une loi du 15 juin 1872, la ligne est construite à partir de 1875 par la Compagnie Anonyme des Chemins de fer du nord. Cette ligne joue un rôle essentiel durant la guerre 1914-1918. En effet, en raison de leur proximité avec le département de la Somme, les gares de Croissy-sur-Celle et Fontaine Bonneleau permettent de ravitailler le front. Le transport de marchandises, vital pour de nombreuses industries implantées dans les communes traversées par la voie ferrée, et les communes environnantes, perdure jusqu’en 1953. Quant au transport des voyageurs, celui-ci cesse en 1938.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coulée verte Crévecoeur-le-Grand à Croissy-sur-Celle

The Coulée verte follows the old railway line that linked Montsoult (Paris) to Amiens, crossing the Oise département. Its 12 km length welcomes mountain bikers, hikers, horse riders and carriages. A botanical trail (with almost 30 species of trees and shrubs) and several hiking loops are signposted, enabling nature and heritage enthusiasts to discover the surrounding villages and the varied landscapes of the Vallée de la Celle.

A little history: Declared a public utility by a law of June 15, 1872, the line was built from 1875 onwards by the Compagnie Anonyme des Chemins de fer du nord. The line played an essential role during the 1914-1918 war. Because of their proximity to the Somme département, the Croissy-sur-Celle and Fontaine Bonneleau stations provided supplies for the front. Goods transport, vital to the many industries located in and around the towns crossed by the railroad, continued until 1953. Passenger transport ceased in 1938.

Deutsch : Coulée verte Crévecoeur-le-Grand à Croissy-sur-Celle

Der Coulée verte folgt der alten Eisenbahnlinie, die Montsoult (Paris) mit Amiens verband, und durchquert dabei das Département Oise. Die 12 km lange Strecke ist für Mountainbiker/VTC-Fahrer, Wanderer, Reiter und Pferdegespanne geeignet. Ein botanischer Pfad (fast 30 Baum- und Straucharten) und mehrere Wanderwege sind markiert, damit Natur- und Kulturerbefreunde die umliegenden Dörfer und die vielfältigen Landschaften des Celler Tals entdecken können.

Ein wenig Geschichte: Die Strecke wurde durch ein Gesetz vom 15. Juni 1872 für gemeinnützig erklärt und ab 1875 von der Compagnie Anonyme des Chemins de fer du nord gebaut. Diese Strecke spielte während des Krieges 1914-1918 eine wesentliche Rolle. Aufgrund ihrer Nähe zum Departement Somme ermöglichen die Bahnhöfe Croissy-sur-Celle und Fontaine Bonneleau nämlich die Versorgung der Front. Der Güterverkehr, der für zahlreiche Industriebetriebe in den von der Bahnlinie durchquerten Gemeinden und den umliegenden Gemeinden lebenswichtig war, wurde bis 1953 fortgesetzt. Der Personenverkehr wurde 1938 eingestellt.

Italiano :

La Coulée Verte segue la vecchia linea ferroviaria che collegava Montsoult (Parigi) ad Amiens, attraversando il dipartimento dell’Oise. È lunga 12 km ed è ideale per mountain bike, escursionisti, cavalieri e carrozze. Un sentiero botanico (con quasi 30 specie di alberi e arbusti) e diversi sentieri escursionistici sono segnalati per consentire agli amanti della natura e del patrimonio di scoprire i villaggi circostanti e i variegati paesaggi della Vallée de la Celle.

Un po’ di storia: dichiarata di interesse pubblico con una legge del 15 giugno 1872, la linea fu costruita a partire dal 1875 dalla Compagnie Anonyme des Chemins de fer du Nord. La linea svolse un ruolo essenziale durante la guerra del 1914-1918. Grazie alla loro vicinanza al dipartimento della Somme, le stazioni di Croissy-sur-Celle e Fontaine Bonneleau fornivano rifornimenti al fronte. Il trasporto merci, vitale per molte industrie situate nelle comunità attraversate dalla linea ferroviaria e nelle comunità circostanti, continuò fino al 1953. Il trasporto passeggeri cessò nel 1938.

Español : Coulée verte Crévecoeur-le-Grand à Croissy-sur-Celle

La Coulée Verte sigue la antigua vía férrea que unía Montsoult (París) con Amiens, atravesando el departamento de Oise. Tiene 12 km de longitud y es ideal para ciclistas de montaña, senderistas, jinetes y carruajes. Un sendero botánico (con casi 30 especies de árboles y arbustos) y varias rutas de senderismo están señalizados para que los amantes de la naturaleza y el patrimonio descubran los pueblos de los alrededores y los variados paisajes del Valle de la Celle.

Un poco de historia: Declarada de interés público por ley de 15 de junio de 1872, la línea fue construida a partir de 1875 por la Compagnie Anonyme des Chemins de fer du Nord. La línea desempeñó un papel esencial durante la guerra de 1914-1918. Por su proximidad al departamento del Somme, las estaciones de Croissy-sur-Celle y Fontaine Bonneleau abastecían al frente. El transporte de mercancías, vital para muchas de las industrias situadas en los municipios atravesados por la línea férrea y en las comunidades circundantes, continuó hasta 1953. El transporte de pasajeros cesó en 1938.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par SIM Hauts-de-France