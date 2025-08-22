Coulx, la balade du moulin à vent Coulx Lot-et-Garonne

Coulx, la balade du moulin à vent A pieds Facile

Coulx, la balade du moulin à vent 47260 Coulx Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6100.0 Tarif :

Tout au long de ce circuit, court mais avec un relief accidenté, les panoramas sont nombreux. Le plus remarquable étant celui du moulin à vent qui propose une vue à 360° autour de l’édifice dédié à Eole.

Facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coulx, la balade du moulin à vent

All along this circuit, short but with an uneven relief, the panoramas are numerous. The most remarkable is the windmill, which offers a 360° view around the building dedicated to Aeolus.

Deutsch : Coulx, la balade du moulin à vent

Auf der gesamten Strecke, die zwar kurz ist, aber ein unebenes Relief aufweist, bieten sich zahlreiche Panoramen. Der bemerkenswerteste ist der von der Windmühle, der einen 360°-Blick rund um das dem Aeolus gewidmete Gebäude bietet.

Italiano :

Lungo questo circuito, breve ma con un rilievo aspro, si aprono numerosi panorami. Il più notevole è il mulino a vento, che offre una vista a 360° intorno all’edificio dedicato a Eolo.

Español : Coulx, la balade du moulin à vent

A lo largo de este circuito, corto pero con un relieve accidentado, hay numerosos panoramas. Lo más destacable es el molino de viento, que ofrece una vista de 360º alrededor del edificio dedicado a Eolo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine