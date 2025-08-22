Courbepeyre et la Bédaule Fournels Lozère

Courbepeyre et la Bédaule Marche nordique Difficulté moyenne

Courbepeyre et la Bédaule 48310 Fournels Lozère Occitanie

Durée : 147 Distance : 9927.0 Tarif :

Au départ, sous la surveillance du château de Brion, ce circuit s’élève lentement jusqu’au hameau de Chabriès d’où s’offre à la vue l’église de Termes, le mont Alhérac et le volcan du Cantal. Au retour, le site des moulins de Courbepeyre, en bordure de la Bédaule, apporte une note intimiste à cette randonnée.

https://aubrac-lozere.com/ +33 4 66 42 88 70

English :

Starting out under the watchful eye of the Château de Brion, this circuit rises slowly to the hamlet of Chabriès, from where you can see the church of Termes, Mount Alhérac and the Cantal volcano. On the way back, the Courbepeyre mills, on the banks of the Bédaule, add a touch of intimacy to this hike.

Deutsch :

Von der Burg Brion aus steigt der Weg langsam bis zum Weiler Chabriès an, von wo aus man die Kirche von Termes, den Berg Alhérac und den Vulkan Cantal sehen kann. Auf dem Rückweg verleihen die Mühlen von Courbepeyre am Ufer des Flusses Bédaule dieser Wanderung eine intime Note.

Italiano :

Partendo sotto l’occhio vigile dello Château de Brion, questo sentiero sale lentamente fino alla frazione di Chabriès, da cui si possono ammirare la chiesa di Termes, il Mont Alhérac e il vulcano del Cantal. Sulla via del ritorno, i mulini di Courbepeyre, sulle rive del fiume Bédaule, aggiungono un tocco intimo a questa passeggiata.

Español :

Bajo la atenta mirada del castillo de Brion, este sendero asciende lentamente hasta la aldea de Chabriès, desde donde se divisa la iglesia de Termes, el monte Alhérac y el volcán del Cantal. A la vuelta, los molinos de Courbepeyre, a orillas del río Bédaule, añaden un toque intimista a este paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère