Courchevel Le Praz Montcharvet La Jairaz Courchevel Savoie

Ce circuit panoramique, offre une vue dégagée sur le Grand Bec et les villages du versant opposé.
Cet itinéraire peut paraitre long pour des personnes non habituées à la marche.
English : Courchevel Le Praz Montcharvet La Jairaz
This panoramic circuit enjoys unobstructed views of the Grand Bec and villages on the opposite mountainside.
The route might be a little long for anyone who isn’t used to walking.
Deutsch : Courchevel Le Praz Montcharvet La Jairaz
Diese Panoramaroute bietet einen freien Blick auf den Grand Bec und die Dörfer auf der gegenüberliegenden Seite.
Diese Route kann für Personen, die nicht an das Wandern gewöhnt sind, lang erscheinen.
Italiano :
Questo percorso panoramico offre una vista ininterrotta sul Grand Bec e sui villaggi del versante opposto.
Il percorso può sembrare lungo per chi non è abituato a camminare.
Español : Courchevel Le Praz Montcharvet La Jairaz
Esta ruta panorámica ofrece vistas ininterrumpidas del Grand Bec y de los pueblos de la vertiente opuesta.
Esta ruta puede parecer larga para las personas que no estén acostumbradas a caminar.
