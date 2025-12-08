COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 16 Km D 245 m Courtonne-la-Meurdrac Calvados
COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 16 Km D 245 m Courtonne-la-Meurdrac Calvados vendredi 1 mai 2026.
COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 16 Km D 245 m
COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 16 Km D 245 m Église 14100 Courtonne-la-Meurdrac Calvados Normandie
Durée : 90 Distance : 16000.0 Tarif :
Le Circuit de Courtonne est un itinéraire VTT de 16 km (très facile) au départ de l’église de Courtonne-la-Meurdrac.
https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10
English : COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 16 Km D 245 m
The Circuit de Courtonne is a 16 km mountain bike trail (very easy) starting from the church of Courtonne-la-Meurdrac.
Deutsch :
Der Circuit de Courtonne ist eine 16 km lange (sehr leichte) Mountainbike-Route, die an der Kirche von Courtonne-la-Meurdrac beginnt.
Italiano :
Il Circuit de Courtonne è un percorso per mountain bike di 16 km (molto facile) che parte dalla chiesa di Courtonne-la-Meurdrac.
Español :
El Circuito de Courtonne es un recorrido en bicicleta de montaña de 16 km (muy fácil) que parte de la iglesia de Courtonne-la-Meurdrac.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme