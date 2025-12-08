COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 16 Km D 245 m Courtonne-la-Meurdrac Calvados

COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 16 Km D 245 m

COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 16 Km D 245 m Église 14100 Courtonne-la-Meurdrac Calvados Normandie

Durée : 90 Distance : 16000.0 Tarif :

Le Circuit de Courtonne est un itinéraire VTT de 16 km (très facile) au départ de l’église de Courtonne-la-Meurdrac.

https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10

English : COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 16 Km D 245 m

The Circuit de Courtonne is a 16 km mountain bike trail (very easy) starting from the church of Courtonne-la-Meurdrac.

Deutsch :

Der Circuit de Courtonne ist eine 16 km lange (sehr leichte) Mountainbike-Route, die an der Kirche von Courtonne-la-Meurdrac beginnt.

Italiano :

Il Circuit de Courtonne è un percorso per mountain bike di 16 km (molto facile) che parte dalla chiesa di Courtonne-la-Meurdrac.

Español :

El Circuito de Courtonne es un recorrido en bicicleta de montaña de 16 km (muy fácil) que parte de la iglesia de Courtonne-la-Meurdrac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme