COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 32 Km D 630 m Courtonne-la-Meurdrac Calvados

COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 32 Km D 630 m

COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 32 Km D 630 m Église 14100 Courtonne-la-Meurdrac Calvados Normandie

Durée : 180 Distance : 32000.0 Tarif :

Le Circuit de Courtonne est un itinéraire VTT de 32 km (difficile) au départ de l’église de Courtonne-la-Meudrac.

https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10

English : COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 32 Km D 630 m

The Circuit de Courtonne is a 32 km mountain bike trail (difficult) starting from the church of Courtonne-la-Meudrac.

Deutsch :

Der Circuit de Courtonne ist eine 32 km lange (schwierige) Mountainbike-Route, die an der Kirche von Courtonne-la-Meudrac beginnt.

Italiano :

Il Circuit de Courtonne è un percorso per mountain bike di 32 km (difficile) che parte dalla chiesa di Courtonne-la-Meudrac.

Español :

El Circuito de Courtonne es un recorrido en bicicleta de montaña (difícil) de 32 km que parte de la iglesia de Courtonne-la-Meudrac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme