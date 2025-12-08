COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 32 Km D 630 m Courtonne-la-Meurdrac Calvados
COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 32 Km D 630 m Église 14100 Courtonne-la-Meurdrac Calvados Normandie
Durée : 180 Distance : 32000.0 Tarif :
Le Circuit de Courtonne est un itinéraire VTT de 32 km (difficile) au départ de l’église de Courtonne-la-Meudrac.
https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10
English : COURTONNE LA MEURDRAC Courtonne 32 Km D 630 m
The Circuit de Courtonne is a 32 km mountain bike trail (difficult) starting from the church of Courtonne-la-Meudrac.
Deutsch :
Der Circuit de Courtonne ist eine 32 km lange (schwierige) Mountainbike-Route, die an der Kirche von Courtonne-la-Meudrac beginnt.
Italiano :
Il Circuit de Courtonne è un percorso per mountain bike di 32 km (difficile) che parte dalla chiesa di Courtonne-la-Meudrac.
Español :
El Circuito de Courtonne es un recorrido en bicicleta de montaña (difícil) de 32 km que parte de la iglesia de Courtonne-la-Meudrac.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme