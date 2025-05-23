Couthures, la promenade des Gens de Garonne Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Couthures, la promenade des Gens de Garonne A pieds Très facile

Couthures, la promenade des Gens de Garonne 47180 Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4700.0 Tarif :

Cette petite boucle démarre de la place de la Calle, près de l’église, suit la grande boucle du fleuve et se termine par une visite à « Gens de Garonne », musée, scénovision et maquette des crues.

+33 5 53 66 14 14

English : Couthures, la promenade des Gens de Garonne

This small loop starts from the Place de la Calle, near the church, follows the great loop of the river and ends with a visit to « Gens de Garonne », a museum, scenography and model of the floods.

Deutsch : Couthures, la promenade des Gens de Garonne

Dieser kleine Rundweg beginnt an der Plaza de la Calle in der Nähe der Kirche, folgt der großen Schleife des Flusses und endet mit einem Besuch bei « Gens de Garonne », einem Museum, einer Szenovision und einem Modell des Hochwassers.

Italiano :

Questo piccolo anello parte da Place de la Calle, vicino alla chiesa, segue la grande ansa del fiume e termina con la visita alle « Gens de Garonne », un museo, una scenovisione e un modello delle piene.

Español : Couthures, la promenade des Gens de Garonne

Este pequeño bucle parte de la plaza de la Calle, cerca de la iglesia, sigue el gran bucle del río y termina con una visita a « Gens de Garonne », un museo, una escenografía y una maqueta de las inundaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine