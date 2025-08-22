Crécy Abbecourt Oise
Crécy Abbecourt Oise vendredi 1 mai 2026.
Crécy A pieds Difficulté moyenne
Crécy Ecole, rue de Courcelles 60430 Abbecourt Oise Hauts-de-France
Durée : 150 Distance : 9300.0 Tarif :
Profitez de belles vues sur Saint-Sulpice, ses hameaux et Hodenc-l’Evêque.
Difficulté moyenne
English : Crécy
Enjoy beautiful views of Saint-Sulpice, its hamlets and Hodenc-l’Evêque.
Deutsch : Crécy
Genießen Sie die schöne Aussicht auf Saint-Sulpice, seine Weiler und Hodenc-l’Evêque.
Italiano :
Godetevi la splendida vista di Saint-Sulpice, delle sue frazioni e di Hodenc-l’Evêque.
Español : Crécy
Disfrute de hermosas vistas de Saint-Sulpice, sus aldeas y Hodenc-l’Evêque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France