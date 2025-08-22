Crest, tourisme et patrimoine Crest Drôme

Crest, tourisme et patrimoine

Crest, tourisme et patrimoine 26400 Crest Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Trois circuits thématiques complémentaires pour découvrir Crest, son histoire et son patrimoine. Laissez-vous guider dans les rues de la cité, du Moyen Âge à nos jours. Les points numérotés indiquent les lieux à découvrir et renvoient aux notices.

http://www.mairie-crest.fr/ +33 4 75 76 61 10

English :

Three complementary themed tours to discover Crest, its history and heritage. Let us guide you through the streets of the town, from the Middle Ages to the present day. The numbered points indicate the places to discover and refer to the notices.

Deutsch :

Drei thematische Rundgänge, die sich gegenseitig ergänzen, um Crest, seine Geschichte und sein Kulturerbe zu entdecken. Lassen Sie sich durch die Straßen der Stadt führen, vom Mittelalter bis heute. Die nummerierten Punkte zeigen die Orte an, die es zu entdecken gilt, und verweisen auf die Kurzbeschreibungen.

Italiano :

Tre tour tematici complementari per scoprire Crest, la sua storia e il suo patrimonio. Lasciatevi guidare per le vie della città, dal Medioevo ai giorni nostri. I punti numerati indicano i luoghi da scoprire e rimandano agli avvisi.

Español :

Tres recorridos temáticos complementarios para descubrir Crest, su historia y su patrimonio. Déjese guiar por las calles de la ciudad, desde la Edad Media hasta la actualidad. Los puntos numerados indican los lugares a descubrir y remiten a los avisos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme