Crêt Monniot par la Chaux La Chaux Doubs

Crêt Monniot par la Chaux A pieds Difficile

Crêt Monniot par la Chaux Parking de la Cernay Blanche, la Chaux-de-Gilley 25650 La Chaux Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10470.0 Tarif :

Itinéraire au départ de la Chaux-de-Gilley pour l’ascension du Crêt Monniot à 1141 m, avec de magnifiques panoramas sur les Alpes et le Jura.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/2870

English :

Route from La Chaux-de-Gilley up to Crêt Monniot at 1141 m, with magnificent panoramic views of the Alps and Jura.

Deutsch :

Route ab La Chaux-de-Gilley zum Aufstieg auf den Crêt Monniot auf 1141 m mit herrlichem Panorama auf die Alpen und den Jura.

Italiano :

Itinerario con partenza da La Chaux-de-Gilley per l’ascesa al Crêt Monniot a 1141 m, con magnifiche viste panoramiche sulle Alpi e sul Giura.

Español :

Itinerario con salida de La Chaux-de-Gilley para ascender al Crêt Monniot a 1141 m, con magníficas vistas panorámicas de los Alpes y el Jura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data