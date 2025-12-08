Crêt Monniot par les Cordiers Arc-sous-Cicon Doubs

Crêt Monniot par les Cordiers A pieds Difficile

Crêt Monniot par les Cordiers Parking salle d’accueil, Arc-sous-Cicon 25520 Arc-sous-Cicon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12790.0

Itinéraire au départ d’Arc-sous-Cicon pour l’ascension du Crêt Monniot à 1141m, avec de magnifiques panoramas sur les Alpes et le Jura.

Difficile

English :

Itinerary starting from Arc-sous-Cicon for the ascent of Crêt Monniot at 1141m, with magnificent panoramic views of the Alps and Jura.

Deutsch :

Route von Arc-sous-Cicon aus zum Aufstieg auf den Crêt Monniot auf 1141m mit herrlichem Panorama auf die Alpen und den Jura.

Italiano :

Partenza da Arc-sous-Cicon per scalare il Crêt Monniot a 1141 m, con una magnifica vista sulle Alpi e sul Giura.

Español :

Salida de Arc-sous-Cicon para subir al Crêt Monniot a 1141 m, con magníficas vistas de los Alpes y el Jura.

