Crête des Gravelles Courchevel Savoie
Crête des Gravelles
Crête des Gravelles 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Ascension d’un petit sommet bucolique, aux teintes gris-jaune. Mi-roche mi- forêt, on peut y croiser des écureuils et parfois même des chevreuils.
A combiner avec les activités ou un piqu-nique (et autres) au bord du lac du Plan du Vah.
+33 4 79 08 00 29
English : Crête des Gravelles
Walk to the top of a small summit a really lovely spot for a picnic (and others) on the shores of the Plan du Vah lake.
Deutsch : Crête des Gravelles
Aufstieg zu einem kleinen, bukolischen Gipfel mit grau-gelben Farbtönen. Halb Fels, halb Wald, hier kann man Eichhörnchen und manchmal sogar Rehe treffen.
Am besten mit Aktivitäten oder einem Picknick (und anderen) am See Plan du Vah kombinieren.
Italiano :
Salite su una piccola cima bucolica, con le sue sfumature grigio-gialle. Metà roccia e metà bosco, si possono incontrare scoiattoli e talvolta anche caprioli.
Da abbinare alle attività o a un picnic (e non solo) sulle rive del lago di Plan du Vah
Español : Crête des Gravelles
Suba a una pequeña cumbre bucólica, con sus tonalidades gris-amarillentas. Mitad roca, mitad bosque, es posible cruzarse con ardillas y a veces incluso con corzos.
Para combinar con las actividades o un picnic (y otros) a orillas del lago de Plan du Vah
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme