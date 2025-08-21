Crête des Gravelles Courchevel Savoie

Crête des Gravelles

Crête des Gravelles 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ascension d’un petit sommet bucolique, aux teintes gris-jaune. Mi-roche mi- forêt, on peut y croiser des écureuils et parfois même des chevreuils.
A combiner avec les activités ou un piqu-nique (et autres) au bord du lac du Plan du Vah.

English : Crête des Gravelles

Walk to the top of a small summit a really lovely spot for a picnic (and others) on the shores of the Plan du Vah lake.

Deutsch : Crête des Gravelles

Aufstieg zu einem kleinen, bukolischen Gipfel mit grau-gelben Farbtönen. Halb Fels, halb Wald, hier kann man Eichhörnchen und manchmal sogar Rehe treffen.
Am besten mit Aktivitäten oder einem Picknick (und anderen) am See Plan du Vah kombinieren.

Italiano :

Salite su una piccola cima bucolica, con le sue sfumature grigio-gialle. Metà roccia e metà bosco, si possono incontrare scoiattoli e talvolta anche caprioli.
Da abbinare alle attività o a un picnic (e non solo) sulle rive del lago di Plan du Vah

Español : Crête des Gravelles

Suba a una pequeña cumbre bucólica, con sus tonalidades gris-amarillentas. Mitad roca, mitad bosque, es posible cruzarse con ardillas y a veces incluso con corzos.
Para combinar con las actividades o un picnic (y otros) a orillas del lago de Plan du Vah

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme