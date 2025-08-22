Crissay-sur-Manse, Avon-les-Roches, Tranchelion Crissay-sur-Manse Indre-et-Loire

Crissay-sur-Manse, Avon-les-Roches, Tranchelion A pieds

Crissay-sur-Manse, Avon-les-Roches, Tranchelion 37220 Crissay-sur-Manse Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 14000.0 Tarif :

Au coeur de la Touraine, dans la vallée de la Manse, Crissay est classé parmi les Plus beaux villages de France. Cette balade vous fera découvrir son exceptionnel patrimoine architectural, sa campagne environnante et le village voisin d’Avon-les-Roches.

English : Crissay-sur-Manse, Avon-les-Roches, Tranchelion

In the heart of Touraine in the Manse valley, Crissay is classified as one of the most beautiful village in France. You will discover an exceptional architectural heritage, the surrounding landscape and neighbouring village of Avon-les-Roches.

Deutsch : Crissay-sur-Manse, Avon-les-Roches, Tranchelion

Crissay liegt im Herzen der Touraine im Tal des Flusses Manse und gehört zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Auf diesem Spaziergang entdecken Sie sein außergewöhnliches architektonisches Erbe, die umliegende Landschaft und das Nachbardorf Avon-les-Roches.

Italiano :

Nel cuore della Touraine, nella valle della Manse, Crissay è uno dei più bei villaggi francesi. Questa passeggiata vi farà conoscere il suo eccezionale patrimonio architettonico, la campagna circostante e il vicino villaggio di Avon-les-Roches.

Español : Crissay-sur-Manse, Avon-les-Roches, Tranchelion

En el corazón de Touraine, en el valle de Manse, Crissay es uno de los pueblos más bellos de Francia. Este paseo le permitirá descubrir su excepcional patrimonio arquitectónico, el paisaje que lo rodea y el pueblo vecino de Avon-les-Roches.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire