Croix de Feissons (Boucle départ Moûtiers ou Salins) Moûtiers Savoie
Croix de Feissons (Boucle départ Moûtiers ou Salins) Moûtiers Savoie vendredi 1 mai 2026.
Croix de Feissons (Boucle départ Moûtiers ou Salins)
Croix de Feissons (Boucle départ Moûtiers ou Salins) Rue de l’électricité 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Une belle randonnée à travers la forêt, au départ de Moûtiers. A l’arrivée à la croix de Feissons, tables de pique-nique, table d’orientation et vue panoramique sur les sommets environnants, un très beau spot après 4h de montée.
https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05
English :
A beautiful hike through the forest, starting from Moûtiers. On arrival at the Croix de Feissons, picnic tables, an orientation table and a panoramic view of the surrounding peaks a beautiful spot after a 4-hour climb.
Deutsch :
Eine schöne Wanderung durch den Wald, die in Moûtiers beginnt. Bei der Ankunft am Kreuz von Feissons gibt es Picknicktische, einen Orientierungstisch und einen Panoramablick auf die umliegenden Gipfel, ein sehr schöner Spot nach einem 4-stündigen Aufstieg.
Italiano :
Una bella escursione nella foresta, partendo da Moûtiers. All’arrivo alla Croix de Feissons, ci sono tavoli da picnic, un tavolo di orientamento e una vista panoramica sulle cime circostanti, un bel posto dopo una salita di 4 ore.
Español :
Una hermosa excursión por el bosque, partiendo de Moûtiers. Al llegar a la Croix de Feissons, hay mesas de picnic, una mesa de orientación y una vista panorámica de los picos circundantes, un hermoso lugar después de 4 horas de subida.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme