Croix de Gratassac Villefort Lozère

Croix de Gratassac Marche nordique Difficile

Croix de Gratassac Place du Bosquet 48800 Villefort Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 8402.0 Tarif :

Un parcours avec quelques raideurs délicates mais largement récompensé aux sommets panoramas saisissants sur le mont Lozère, le lac et la ville de Villefort.

Difficile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

A route with some tricky climbs, but richly rewarded at the summits: breathtaking panoramas of Mont Lozère, the lake and the town of Villefort.

Deutsch :

Eine Strecke mit einigen heiklen Steilstücken, die aber auf den Gipfeln reichlich belohnt wird: atemberaubende Panoramen auf den Mont Lozère, den See und die Stadt Villefort.

Italiano :

Un percorso con alcune salite impegnative, ma riccamente ricompensato in cima: panorami mozzafiato sul Mont Lozère, il lago e la città di Villefort.

Español :

Una ruta con algunas subidas complicadas, pero muy bien recompensada en las cumbres: impresionantes panorámicas del Monte Lozère, el lago y la ciudad de Villefort.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère