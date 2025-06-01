Croix de Gratassac Trail n°1V Villefort Lozère

Croix de Gratassac Trail n°1V Villefort Lozère vendredi 1 août 2025.

Croix de Gratassac Trail n°1V Trail Facile

Croix de Gratassac Trail n°1V Place du Bosquet 48800 Villefort Lozère Occitanie

Durée : 80 Distance : 8510.0 Tarif :

Quel plaisir brut de courir sur ce beau sentier de crête si dégagé qui offre des vues spectaculaires sur Villefort d’un côté et le grand lac de l’autre. Impossible de manquer la croix totémique de Gratassac.

Facile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

What a raw pleasure it is to run along this beautiful, unobstructed ridge path, offering spectacular views of Villefort on one side and the great lake on the other. Impossible to miss the totemic cross at Gratassac.

Deutsch :

Was für ein brutales Vergnügen, auf diesem schönen, übersichtlichen Kammweg zu laufen, der spektakuläre Ausblicke auf Villefort auf der einen und den großen See auf der anderen Seite bietet. Es ist unmöglich, das Totemkreuz von Gratassac zu verpassen.

Italiano :

È un piacere immenso correre lungo questo bellissimo e chiaro sentiero di cresta, che offre una vista spettacolare su Villefort da un lato e sul grande lago dall’altro. È impossibile non notare la croce totemica di Gratassac.

Español :

Qué placer tan crudo es correr por este hermoso y despejado sendero de cresta, que ofrece unas vistas espectaculares de Villefort a un lado y del gran lago al otro. Imposible no ver la cruz totémica de Gratassac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère