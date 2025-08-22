Cuq / Fals, un circuit de randonnée en Gascogne Cuq Lot-et-Garonne

Cuq Fals, un circuit de randonnée en Gascogne En VTT Difficulté moyenne

Cuq Fals, un circuit de randonnée en Gascogne 47220 Cuq Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12700.0 Tarif :

Du sommet des collines arrondies de Cuq ou de Fals, de vastes points de vue s’ouvrent sur les coteaux de Gascogne. Le long du Gers c’est un parcours fraîcheur qui vous attend.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cuq Fals, un circuit de randonnée en Gascogne

From the top of the rounded hills of Cuq or Fals, vast viewpoints open out over the hills of Gascony. Along the Gers, a fresh route awaits you.

Deutsch : Cuq Fals, un circuit de randonnée en Gascogne

Von den runden Hügeln von Cuq oder Fals aus eröffnen sich weite Ausblicke auf die Hänge der Gascogne. Entlang des Flusses Gers erwartet Sie eine erfrischende Strecke.

Italiano :

Dalla cima delle colline arrotondate di Cuq o Fals, si aprono vasti panorami sulle colline della Guascogna. Lungo il fiume Gers, vi aspetta un nuovo percorso.

Español : Cuq Fals, un circuit de randonnée en Gascogne

Desde la cima de las colinas redondeadas de Cuq o Fals, se abren vastas vistas sobre las laderas de Gascuña. A lo largo del río Gers, le espera una nueva ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine