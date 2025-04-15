Cuzorn, promenade dans les bois Cuzorn Lot-et-Garonne

Cuzorn, promenade dans les bois

47500 Cuzorn Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4100.0

Cette boucle file dans des chemins couverts, à travers bois, pour relier le village, enchâssé dans la vallée de la Lémance, aux sites de l’église et des ruines du château posé sur une falaise abrupte.

English : Cuzorn, promenade dans les bois

This loop takes you along covered paths through the woods to link the village, set in the valley of the Lémance, to the sites of the church and the ruins of the castle set on a steep cliff.

Deutsch : Cuzorn, promenade dans les bois

Dieser Rundweg führt auf überdachten Wegen durch den Wald und verbindet das Dorf, das im Tal der Lémance liegt, mit der Kirche und den Ruinen des Schlosses, das auf einer steilen Klippe steht.

Italiano :

L’anello si snoda lungo sentieri coperti che attraversano i boschi e collegano il villaggio, situato nella valle della Lémance, ai siti della chiesa e alle rovine del castello, situato su una ripida scogliera.

Español : Cuzorn, promenade dans les bois

Este bucle le lleva por caminos cubiertos a través del bosque para unir el pueblo, situado en el valle del Lémance, con los lugares de la iglesia y las ruinas del castillo situado en un acantilado.

