Itinéraire cyclable des étangs Farschviller Moselle

Itinéraire cyclable des étangs 57450 Farschviller Moselle Grand Est

Distance : 19000.0

Envie d’une balade au fil de l’eau ? Loin des centres urbains, profitez de la sérénité d’une piste cyclable serpentant entre petits villages pittoresques, vastes champs et vertes forêts, ponctuée de nombreuses haltes au bord de nos beaux étangs. Cet itinéraire rafraîchissant vous fera (re)découvrir les plaisirs de l’eau et les trésors nichés au coeur de nos campagnes. Depuis cet itinéraire, vous pouvez rejoindre l’itinéraire 4; soit via Hundling, soit via Farschviller.

https://www.agglo-forbach.fr/ +33 3 87 85 55 00

English :

Fancy a ride along the water’s edge? Away from urban centers, enjoy the serenity of a cycle path winding through picturesque villages, vast fields and green forests, punctuated by numerous stops on the banks of our beautiful ponds. This refreshing itinerary will allow you to (re)discover the pleasures of water and the treasures nestled in the heart of our countryside. From here, you can join itinerary 4, either via Hundling or via Farschviller.

Deutsch :

Lust auf eine Fahrt entlang des Wassers? Genießen Sie fernab der städtischen Zentren die Gelassenheit eines Radwegs, der sich durch kleine malerische Dörfer, weite Felder und grüne Wälder schlängelt und von zahlreichen Zwischenstopps an unseren schönen Teichen unterbrochen wird. Auf dieser erfrischenden Route werden Sie die Freuden des Wassers und die Schätze im Herzen unserer Landschaft (wieder) entdecken. Von dieser Route aus können Sie die Route 4 über Hundling oder Farschviller erreichen.

Italiano :

Avete voglia di pedalare lungo l’acqua? Lontano dai centri urbani, godetevi la serenità di una pista ciclabile che si snoda tra villaggi pittoreschi, vasti campi e verdi foreste, punteggiata da numerose soste accanto ai nostri splendidi stagni. Questo percorso rinfrescante vi permetterà di (ri)scoprire i piaceri dell’acqua e i tesori nascosti nel cuore della nostra campagna. Da questo percorso è possibile raggiungere l’itinerario 4, via Hundling o via Farschviller.

Español :

¿Le apetece un paseo por el agua? Lejos de los centros urbanos, disfrute de la serenidad de un carril bici que serpentea entre pueblos pintorescos, extensos campos y verdes bosques, salpicado de numerosas paradas junto a nuestros hermosos estanques. Esta refrescante ruta le permitirá (re)descubrir los placeres del agua y los tesoros escondidos en el corazón de nuestro campo. Desde esta ruta, puede unirse a la ruta 4, bien por Hundling, bien por Farschviller.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-04 par Système d’information touristique Lorrain