Itinéraire cyclable du charbon et de l’acier Morsbach Moselle

Itinéraire cyclable du charbon et de l’acier Morsbach Moselle 1 juillet 2025

Itinéraire cyclable du charbon et de l’acier Adultes En VTT Difficulté moyenne

Itinéraire cyclable du charbon et de l’acier Aire de Guensbach 57600 Morsbach Moselle Grand Est

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Cette piste reliant Morsbach à Petite-Rosselle permet la découverte du patrimoine industriel local. Après avoir transité par l’aire de Guensbach à Morsbach, point de connexion vers les itinéraires 2 et 3, cet itinéraire traverse une partie forestière avant une arrivée à Petite-Rosselle avec au programme, notamment, une vue sur le Parc Explor Wendel, ancien berceau des Houillères du Bassin de Lorraine et l’occasion d’une visite du Musée « Les Mineurs Wendel ». Le réseau cyclable allemand est à quelques encablures et vous permettra de rejoindre les berges de la Sarre.

Difficulté moyenne

http://www.agglo-forbach.fr/ +33 3 87 85 55 00

English :

This trail links Morsbach to Petite-Rosselle, enabling visitors to discover the local industrial heritage. After passing through the Guensbach area in Morsbach, the connection point for routes 2 and 3, this route passes through a forested area before arriving in Petite-Rosselle, with a view of the Parc Explor Wendel, the former cradle of Houillères du Bassin de Lorraine, and a visit to the « Les Mineurs Wendel » museum. The German cycling network is just a stone’s throw away and will take you to the banks of the Saar.

Deutsch :

Dieser Weg, der Morsbach mit Petite-Rosselle verbindet, ermöglicht die Entdeckung des lokalen Industrieerbes. Nach der Durchquerung des Guensbach-Areals in Morsbach, dem Verbindungspunkt zu den Routen 2 und 3, führt diese Route durch einen Waldabschnitt, bevor sie in Petite-Rosselle ankommt. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Blick auf den Parc Explor Wendel, die ehemalige Wiege der Houillères du Bassin de Lorraine, und die Gelegenheit, das Museum « Les Mineurs Wendel » zu besichtigen. Das deutsche Radwegenetz ist nur einen Katzensprung entfernt und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Ufer der Saar zu erreichen.

Italiano :

Questo percorso che collega Morsbach a Petite-Rosselle è un ottimo modo per scoprire il patrimonio industriale locale. Dopo aver attraversato la zona di Guensbach a Morsbach, punto di collegamento con gli itinerari 2 e 3, questo percorso attraversa una zona boschiva prima di arrivare a Petite-Rosselle, con una vista sul Parc Explor Wendel, antica culla degli Houillères du Bassin de Lorraine, e l’opportunità di visitare il museo « Les Mineurs Wendel ». La rete ciclabile tedesca è a due passi e vi porterà fino alle rive della Saar.

Español :

Este sendero que une Morsbach con Petite-Rosselle es una excelente manera de descubrir el patrimonio industrial local. Tras pasar por la zona de Guensbach en Morsbach, punto de conexión de las rutas 2 y 3, esta ruta atraviesa una zona boscosa antes de llegar a Petite-Rosselle, con vistas al Parc Explor Wendel, antigua cuna de Houillères du Bassin de Lorraine, y la oportunidad de visitar el museo « Les Mineurs Wendel ». La red ciclista alemana está a tiro de piedra y le llevará a orillas del Sarre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-04 par Système d’information touristique Lorrain