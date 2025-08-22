Cycl’Eau Trésor Vernou-sur-Brenne & Noizay entre Brenne et Cisse Vernou-sur-Brenne Indre-et-Loire

Cycl’Eau Trésor Vernou-sur-Brenne & Noizay entre Brenne et Cisse En VTC

Cycl’Eau Trésor Vernou-sur-Brenne & Noizay entre Brenne et Cisse 37210 Vernou-sur-Brenne Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Pour les amoureux du vélo, du patrimoine et des paysages, venez découvrir les villages de Vernou-et Noizay en répondant aux questions posées dans le livret.

http://www.paysloiretouraine.fr/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cycl’Eau Trésor Vernou-sur-Brenne & Noizay between Brenne and Cisse

Explore by bike the villages of Reugny and Chançay with questions and puzzles.

Deutsch : Cycl’Eau Trésor Vernou-sur-Brenne & Noizay zwischen Brenne und Cisse

Für Liebhaber von Fahrrädern, Kulturerbe und Landschaften: Entdecken Sie die Dörfer Vernou-et Noizay, indem Sie die im Heft gestellten Fragen beantworten.

Italiano :

Per gli amanti della bicicletta, del patrimonio e dei paesaggi, venite a scoprire i villaggi di Vernou-et Noizay rispondendo alle domande del libretto.

Español : Cycl’Eau Trésor Vernou-sur-Brenne y Noizay entre Brenne y Cisse

Para los amantes de la bicicleta, el patrimonio y los paisajes, venga a descubrir los pueblos de Vernou-et Noizay respondiendo a las preguntas del folleto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire