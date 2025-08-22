Cyclotourisme Circuit de Banassac et Campagnac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Cyclotourisme Circuit de Banassac et Campagnac

12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Aveyron Occitanie

Partez à la découverte d’une diversité de paysages naturels (Vallée du Lot, contreforts de l’Aubrac, Causse de Sévérac) et de villages pittoresques (St Laurent d’Olt, la Canourgue, la Roque Valzergues).

https://www.facebook.com/StGeniezTourismeAveyron +33 5 65 70 43 42

English :

Discover a diversity of natural landscapes (Lot Valley, Aubrac foothills, Causse de Sévérac) and picturesque villages (St Laurent d’Olt, la Canourgue, la Roque Valzergues).

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch eine Vielfalt an Naturlandschaften (Tal des Lot, Ausläufer des Aubrac, Causse de Sévérac) und malerischen Dörfern (St Laurent d’Olt, La Canourgue, La Roque Valzergues).

Italiano :

Scoprite una varietà di paesaggi naturali (Valle del Lot, Prealpi di Aubrac, Causse de Sévérac) e villaggi pittoreschi (St Laurent d’Olt, la Canourgue, la Roque Valzergues).

Español :

Descubra una diversidad de paisajes naturales (Valle del Lot, estribaciones del Aubrac, Causse de Sévérac) y pueblos pintorescos (St Laurent d’Olt, la Canourgue, la Roque Valzergues).

