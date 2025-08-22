Cyclotourisme Circuit de Banassac et Campagnac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Cyclotourisme Circuit de Banassac et Campagnac

Partez à la découverte d’une diversité de paysages naturels (Vallée du Lot, contreforts de l’Aubrac, Causse de Sévérac) et de villages pittoresques (St Laurent d’Olt, la Canourgue, la Roque Valzergues).

Discover a diversity of natural landscapes (Lot Valley, Aubrac foothills, Causse de Sévérac) and picturesque villages (St Laurent d’Olt, la Canourgue, la Roque Valzergues).

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch eine Vielfalt an Naturlandschaften (Tal des Lot, Ausläufer des Aubrac, Causse de Sévérac) und malerischen Dörfern (St Laurent d’Olt, La Canourgue, La Roque Valzergues).

Scoprite una varietà di paesaggi naturali (Valle del Lot, Prealpi di Aubrac, Causse de Sévérac) e villaggi pittoreschi (St Laurent d’Olt, la Canourgue, la Roque Valzergues).

Descubra una diversidad de paisajes naturales (Valle del Lot, estribaciones del Aubrac, Causse de Sévérac) y pueblos pintorescos (St Laurent d’Olt, la Canourgue, la Roque Valzergues).

