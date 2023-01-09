Cyclotourisme Circuit de Bozouls Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Cyclotourisme Circuit de Bozouls 12310 Laissac-Sévérac l’Église Aveyron Occitanie

Ce circuit vous permettra de découvrir à la fois les châteaux de Bertholène (XIIe siècle) et de Montrozier (XVème siècle), et le » trou » de Bozouls, site géologique singulier.

https://www.causses-aubrac-tourisme.com/ +33 5 65 70 71 30

English :

This tour will allow you to discover both the castles of Bertholène (12th century) and Montrozier (15th century), and the « hole » of Bozouls, a singular geological site.

Deutsch :

Auf diesem Rundweg können Sie sowohl die Schlösser von Bertholène (12. Jahrhundert) und Montrozier (15. Jahrhundert) als auch das « Loch » von Bozouls, eine einzigartige geologische Stätte, entdecken.

Italiano :

Questo circuito vi permetterà di scoprire sia i castelli di Bertholène (XII secolo) e Montrozier (XV secolo), sia il « buco » di Bozouls, un sito geologico singolare.

Español :

Este circuito le permitirá descubrir tanto los castillos de Bertholène (siglo XII) y Montrozier (siglo XV), como el « agujero » de Bozouls, un sitio geológico singular.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-01-09 par ADT Aveyron