Cyclotourisme Circuit de la vallée de l’Olip Sévérac d’Aveyron Aveyron

Cyclotourisme Circuit de la vallée de l’Olip

Cyclotourisme Circuit de la vallée de l’Olip Camping Les Calquières 12150 Sévérac d’Aveyron Aveyron Occitanie

Départ parking du camping Les Calquières Difficulté Difficile Distance 43,5 km Dénivelé 608 m

https://www.causses-aubrac-tourisme.com/ +33 5 65 47 65 94

English :

Departure: parking lot of the campsite Les Calquières Difficulty: Difficult Distance: 43,5 km Difference in altitude: 608 m

Deutsch :

Start: Parkplatz des Campingplatzes Les Calquières Schwierigkeitsgrad: Schwer Distanz: 43,5 km Höhenunterschied: 608 m

Italiano :

Punto di partenza parcheggio del campeggio Les Calquières Difficoltà Difficile Distanza 43,5 km Dislivello 608 m

Español :

Punto de partida parking del camping Les Calquières Dificultad Difícil Distancia 43,5 km Desnivel 608 m

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-26 par ADT Aveyron