Cyclotourisme Circuit de Trélans Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Cyclotourisme Circuit de Trélans 12130 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Occitanie
Départ Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Difficulté Très difficile Distance 54.2 km Dénivelé 1145 m
English :
Departure: Saint Geniez d’Olt and Aubrac Difficulty: Very difficult Distance: 54.2 km Difference in altitude: 1145 m
Deutsch :
Start: Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig Distanz: 54.2 km Höhenunterschied: 1145 m
Italiano :
Partenza Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Difficoltà Molto difficile Distanza 54,2 km Dislivello 1145 m
Español :
Inicio Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Dificultad Muy difícil Distancia 54,2 km Desnivel 1145 m
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-27 par ADT Aveyron