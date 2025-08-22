Cyclotourisme Circuit de Trélans Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Cyclotourisme Circuit de Trélans Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron vendredi 1 mai 2026.

Départ Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Difficulté Très difficile Distance 54.2 km Dénivelé 1145 m

English :

Departure: Saint Geniez d’Olt and Aubrac Difficulty: Very difficult Distance: 54.2 km Difference in altitude: 1145 m

Deutsch :

Start: Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig Distanz: 54.2 km Höhenunterschied: 1145 m

Italiano :

Partenza Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Difficoltà Molto difficile Distanza 54,2 km Dislivello 1145 m

Español :

Inicio Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Dificultad Muy difícil Distancia 54,2 km Desnivel 1145 m

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-27 par ADT Aveyron