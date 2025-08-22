D Courchevel 1850 La Tania (hiver) Courchevel Savoie
D Courchevel 1850 La Tania (hiver) Courchevel Savoie vendredi 1 mai 2026.
Courchevel 1850 La Tania
Courchevel 1850 La Tania Courchevel 1850 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Liaison entre les deux stations, cette longue balade en forêt est parfaite pour s’offrir un moment d’évasion au calme. Ce chemin, d’abord à plat, puis en descente jusqu’à Courchevel La Tania, traverse la mythique piste de l’Éclipse.
+33 4 79 08 00 29
English : D Courchevel 1850 La Tania (hiver)
Linking the two resorts, this long forest walk is perfect for a peaceful outing. The trail starts flat then heads downhill to Courchevel La Tania, crossing the legendary Eclipse ski slope.
Deutsch : D Courchevel 1850 La Tania (hiver)
Dieser lange Spaziergang durch den Wald, der die beiden Orte verbindet, ist perfekt für einen Moment der Ruhe und Entspannung. Der Weg verläuft zunächst flach, dann bergab bis Courchevel La Tania und überquert die legendäre Piste de l’Éclipse.
Italiano :
Collegamento tra le due località, questa lunga passeggiata nel bosco è il modo perfetto per godersi una fuga tranquilla. Il sentiero, che inizia in piano per poi scendere a Courchevel La Tania, attraversa la leggendaria pista Eclipse.
Español : D Courchevel 1850 La Tania (hiver)
Vínculo entre las dos estaciones, este largo paseo por el bosque es la forma perfecta de disfrutar de una escapada tranquila. El sendero, que comienza llano y desciende hasta Courchevel La Tania, atraviesa la legendaria pista Eclipse.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme