D’ La Tania Courchevel 1850 (hiver) Courchevel Savoie
D’ La Tania Courchevel 1850 (hiver) Courchevel Savoie vendredi 1 mai 2026.
La Tania Courchevel 1850
La Tania Courchevel 1850 Chemin de la Grande Teppe 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Liaison entre les deux stations, cette longue balade en forêt est parfaite pour s’offrir un moment d’évasion au calme. Ce chemin, d’abord en montée, puis à plat jusqu’à Courchevel 1850, traverse la mythique piste de l’Éclipse.
+33 4 79 08 00 29
English : D’ La Tania Courchevel 1850 (hiver)
Linking the two resorts, this long forest walk is the perfect choice for a peaceful outing. The path, first uphill, then flat to Courchevel 1850, crosses the mythical Eclipse piste.
Deutsch : D’ La Tania Courchevel 1850 (hiver)
Dieser lange Waldspaziergang, der die beiden Orte verbindet, ist perfekt für einen ruhigen Moment der Flucht aus dem Alltag. Dieser Weg, der zunächst bergauf und dann flach bis Courchevel 1850 führt, überquert die legendäre Piste de l’Éclipse.
Italiano :
Questo lungo sentiero nel bosco, che collega le due località, è il modo perfetto per godersi una fuga tranquilla. Il sentiero, che inizia in salita e poi si snoda in piano fino a Courchevel 1850, attraversa la leggendaria pista Eclipse.
Español : D’ La Tania Courchevel 1850 (hiver)
Enlace entre las dos estaciones, este largo paseo por el bosque es la forma perfecta de disfrutar de una escapada tranquila. El sendero, que comienza en subida y luego discurre en llano hasta Courchevel 1850, atraviesa la legendaria pista Eclipse.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme