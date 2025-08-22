D100 Route du Planay Val-Cenis Savoie

D100 Route du Planay

D100 Route du Planay Bramans 73500 Val-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Par cette route de montagne, vous accédez aux vallons méconnus de l’arrière-pays de Bramans, hypothétique passage des troupes d’Hannibal. Elle vous transporte de 1300 à quasiment 2000m, depuis les mélézins du fond de vallée jusqu’aux anciennes prairies.

+33 4 79 05 10 71

English : D100 Route du Planay

This mountain road takes you to the little-known valleys of the Bramans hinterland, where Hannibal’s troops might have passed. It takes you from 1300 to almost 2000m, from the melezins at the bottom of the valley to the ancient meadows.

Deutsch : D100 Route du Planay

Auf dieser Bergstraße gelangen Sie in die unbekannten Täler des Hinterlandes von Bramans, einem hypothetischen Durchgang der Truppen Hannibals. Sie führt Sie von 1300 auf fast 2000 m Höhe, von den Lärchenwäldern der Talsohle bis zu den alten Wiesen.

Italiano :

Questa strada di montagna vi porta nelle valli poco conosciute dell’entroterra di Bramans, dove potrebbero essere passate le truppe di Annibale. Si passa da 1300 a quasi 2000 m, dai melezins di fondovalle ai prati antichi.

Español : D100 Route du Planay

Esta carretera de montaña le lleva a los valles poco conocidos del interior de Bramans, por donde podrían haber pasado las tropas de Aníbal. Te lleva de 1300 a casi 2000m, desde los melezins del fondo del valle hasta los antiguos prados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme