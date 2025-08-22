Damazan, la bastide du Canal de Garonne Damazan Lot-et-Garonne

Damazan, la bastide du Canal de Garonne En VTT Facile

Damazan, la bastide du Canal de Garonne 47160 Damazan Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9800.0 Tarif :

Une visite de cette bastide anglaise remarquablement restaurée s’impose, depuis sa place centrale jusqu’aux fontaines d’Escoubet et des Anglais, en passant par les berges ombragées du Canal.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Damazan, la bastide du Canal de Garonne

A visit to this remarkably restored English bastide is a must, from its central square to the Escoubet and English fountains, via the shady banks of the Canal.

Deutsch : Damazan, la bastide du Canal de Garonne

Ein Besuch dieser bemerkenswert restaurierten englischen Bastide ist ein Muss, von ihrem zentralen Platz über die schattigen Ufer des Kanals bis hin zu den Brunnen von Escoubet und den Engländern.

Italiano :

È d’obbligo una visita a questa bastide inglese notevolmente restaurata, dalla piazza centrale alle fontane dell’Escoubet e dell’Anglais, passando per le rive ombreggiate del Canale.

Español : Damazan, la bastide du Canal de Garonne

Una visita a esta bastida inglesa notablemente restaurada es imprescindible, desde su plaza central hasta las fuentes del Escoubet y del Anglais, pasando por las sombreadas orillas del Canal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine