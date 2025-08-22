Dame Blanche et Vieux Tilleul Besançon Doubs

Dame Blanche et Vieux Tilleul A pieds Difficile

Dame Blanche et Vieux Tilleul 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

C’est la grande boucle de Chailluz qui nous fait monter sur “la côte” (270 m de dénivelé) pour passer de l’ancien Fort de Chailluz au Vieux Tilleul en suivant la crête sur toute sa longueur

Difficile

https://datasets.grandbesancon.fr/fichiers/rando/chailluz/sentierschailluz.pdf

English :

This is the great Chailluz loop, which takes us up ?la côte? (270 m ascent) from the old Fort de Chailluz to the Vieux Tilleul, following the ridge along its entire length

Deutsch :

Die große Chailluz-Schleife führt uns auf die Küste (270 m Höhenunterschied), um vom alten Fort von Chailluz zum Vieux Tilleul zu gelangen, indem wir dem Kamm auf seiner ganzen Länge folgen

Italiano :

È il grande anello di Chailluz, che ci porta sulla collina (270 m di salita) per passare dal vecchio forte di Chailluz al Vieux Tilleul, seguendo la cresta per tutta la sua lunghezza

Español :

Se trata del gran bucle de Chailluz, que nos lleva hasta la colina (270 m de ascensión) para pasar del antiguo Fuerte de Chailluz al Vieux Tilleul, siguiendo la cresta a lo largo de toda su longitud

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data