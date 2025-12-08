Dame Blanche et Vieux Tilleul Besançon Doubs

Dame Blanche et Vieux Tilleul A pieds Très difficile

Dame Blanche et Vieux Tilleul Les Grandes Baraques, Besançon 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 15210.0 Tarif :

C’est la grande boucle de la forêt de Chailluz qui vous fait monter au fort de la Dame Blanche en passant devant le vieux Tilleul tout en suivant la crête sur sa longueur.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1435

English :

This is the great Chailluz forest loop that takes you up to the Fort de la Dame Blanche, passing the old Tilleul tree and following the ridge along its length.

Deutsch :

Dies ist der große Rundweg durch den Wald von Chailluz, der Sie an der alten Linde vorbei zum Fort de la Dame Blanche hinaufführt, während Sie dem Kamm auf seiner ganzen Länge folgen.

Italiano :

Si tratta del lungo anello che attraversa la foresta di Chailluz e che porta fino al Fort de la Dame Blanche, passando per il vecchio albero di Tilleul e percorrendo tutta la cresta.

Español :

Este es el largo bucle a través del bosque de Chailluz que le lleva hasta el Fort de la Dame Blanche, pasando por el viejo árbol de Tilleul y a lo largo de la cresta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data