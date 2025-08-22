Dans la forêt des moines Orry-la-Ville Oise

Dans la forêt des moines A pieds Difficulté moyenne

Dans la forêt des moines Gare d’Orry-Coye 60560 Orry-la-Ville Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 9100.0 Tarif :

Balade et forêt accessibles de la gare RER d’Orry-la-Ville. Itinéraire facile passant par de jolis hameaux et le château d’Hérivaux. Au printemps, grenouilles et libellules peuplent les mares et points d’eau qui jalonnent le parcours.

Cette randonnée passe en forêt où il y a peu de couverture 3G, pensez à télécharger le parcours en amont.

English : Dans la forêt des moines

Walk and forest accessible from Orry-la-Ville RER station. Easy route passing through pretty hamlets and the Château d?Hérivaux. In spring, frogs and dragonflies populate the ponds and waterholes along the way.

This hike passes through forest where there is little 3G coverage, so remember to download the route beforehand.

Deutsch : Dans la forêt des moines

Spaziergang und Wald vom RER-Bahnhof Orry-la-Ville aus zugänglich. Einfache Route durch hübsche Weiler und das Schloss von Hérivaux. Im Frühling bevölkern Frösche und Libellen die Teiche und Wasserlöcher entlang des Weges.

Die Wanderung führt durch Wälder, in denen es kaum 3G-Abdeckung gibt.

Italiano :

Passeggiata e foresta accessibili dalla stazione RER di Orry-la-Ville. Un percorso facile che attraversa graziosi borghi e il castello di Hérivaux. In primavera, rane e libellule popolano gli stagni e le pozze d’acqua lungo il percorso.

Questa passeggiata attraversa una foresta dove la copertura 3G è scarsa, quindi ricordatevi di scaricare il percorso in anticipo.

Español : Dans la forêt des moines

Paseo y bosque accesibles desde la estación de RER de Orry-la-Ville. Recorrido fácil que atraviesa bonitas aldeas y el castillo de Hérivaux. En primavera, ranas y libélulas pueblan los estanques y charcas del camino.

Este paseo atraviesa un bosque con poca cobertura 3G, así que no olvide descargar el itinerario de antemano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France