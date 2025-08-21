Dans la roue d’Albert Bourlon Sancergues Cher

Dans la roue d’Albert Bourlon En VTC

Dans la roue d’Albert Bourlon 25B Grande Rue 18140 Sancergues Cher Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 35000.0 Tarif :

Entre Val de Loire et Champagne Berrichonne, partez à la découverte du Sancerguois et ses paysages de marais, de forêts et de champs ouverts. Une chance unique de pédaler sur les traces d’Albert Bourlon, qui détient le record de la plus longue échappée sur le Tour de France, 253km en solitaire !

+33 2 48 74 23 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dans la roue d’Albert Bourlon

Between the Loire Valley and Champagne Berrichonne, discover the many landscapes of Sancerguois: marshes, forests and open fields. Here lies a unique opportunity to cycle along the same track as Albert Bourlon- the man who holds the record for the the longest breakaway during the Tour de France…

Deutsch : Auf den Spuren von Albert Bourlon

Entdecken Sie zwischen dem Loiretal und der Champagne Berrichonne die Sumpflandschaften, Wälder und Gewannen von Sancergues. Eine einmalige Gelegenheit, auf den Spuren von Albert Bourlon zu radeln, der den Tour-de-France-Rekord für die längste Soloflucht von 253 km hält!

Italiano :

Tra la Valle della Loira e la Champagne Berrichonne, scoprite il Sancerguois e i suoi paesaggi di paludi, foreste e campi aperti. Un’occasione unica per pedalare sulle orme di Albert Bourlon, che detiene il record della più lunga fuga in solitaria del Tour de France, 253 km!

Español :

Entre el Valle del Loira y Champagne Berrichonne, descubra el Sancerguois y sus paisajes de marismas, bosques y campos abiertos. Una oportunidad única de pedalear tras los pasos de Albert Bourlon, que ostenta el récord de la escapada en solitario más larga del Tour de Francia, ¡253 km!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par SIT Centre-Val de Loire