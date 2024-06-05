Dans le port de Saint-Léo, y’a des marins qui chantent ! Saint-Léopardin-d’Augy Allier

Cette boucle vous mène à la découverte du Port Barreau, qui témoigne de l’importance autrefois de l’activité navigable de la commune située le long de la dernière grande rivière sauvage d’Europe, l’Allier.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The St Léopardin harbour bike ride

This loop makes you discover « Port Barreau », testimony of the huge navigable activities in the village located near the Allier the last great wild european river.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie zum Port Barreau, der von der einstigen Bedeutung der Schifffahrt in der Gemeinde zeugt, die am letzten großen Wildfluss Europas, dem Allier, liegt.

Italiano :

Questo anello vi porta alla scoperta del Port Barreau, che testimonia l’antica importanza dell’attività di navigazione del comune situato lungo l’ultimo grande fiume selvaggio d’Europa, l’Allier.

Español :

Este bucle le lleva a descubrir el Puerto Barreau, que atestigua la antigua importancia de la actividad de navegación del municipio situado a lo largo del último gran río salvaje de Europa, el Allier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme