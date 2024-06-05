Dans le port de Saint-Léo, y’a des marins qui chantent ! Saint-Léopardin-d’Augy Allier
Dans le port de Saint-Léo, y’a des marins qui chantent !
Cette boucle vous mène à la découverte du Port Barreau, qui témoigne de l’importance autrefois de l’activité navigable de la commune située le long de la dernière grande rivière sauvage d’Europe, l’Allier.
English : The St Léopardin harbour bike ride
This loop makes you discover « Port Barreau », testimony of the huge navigable activities in the village located near the Allier the last great wild european river.
Deutsch :
Dieser Rundweg führt Sie zum Port Barreau, der von der einstigen Bedeutung der Schifffahrt in der Gemeinde zeugt, die am letzten großen Wildfluss Europas, dem Allier, liegt.
Italiano :
Questo anello vi porta alla scoperta del Port Barreau, che testimonia l’antica importanza dell’attività di navigazione del comune situato lungo l’ultimo grande fiume selvaggio d’Europa, l’Allier.
Español :
Este bucle le lleva a descubrir el Puerto Barreau, que atestigua la antigua importancia de la actividad de navegación del municipio situado a lo largo del último gran río salvaje de Europa, el Allier.
