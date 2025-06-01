Dans les pas de Barbey d’Aurevilly Colomby Manche
vendredi 1 août 2025
50700 Colomby Manche Normandie
Durée : 90 Distance : 15000.0
Ce circuit, relativement facile peut s’avérer humide en saison hivernale. Il est recommandé au public non confirmé de le pratiquer de mai à octobre. Il parcourt le bocage au sein du Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin. Lorsque l’on se dirige vers Colomby, il suffit de fixer au loin la grande flèche octogonale de son église, tel un point de repère dans le paysage. Ce parcours raconte l’histoire d’un village et de ses hameaux, riches en fermes, manoirs, châteaux, petits ponts et vergers.
English : Dans les pas de Barbey d’Aurevilly
This relatively easy circuit can be wet in the winter season. It is recommended to the unconfirmed public to practice it from May to October. It runs through the bocage in the Regional Natural Park of the Cotentin and Bessin marshes. When you head towards Colomby, just look at the large octagonal spire of its church in the distance, like a landmark in the landscape. This route tells the story of a village and its hamlets, rich in farms, manor houses, castles, small bridges and orchards.
Deutsch :
Diese relativ einfache Wanderung kann im Winter nass sein. Ungeübten wird empfohlen, den Weg von Mai bis Oktober zu gehen. Der Weg führt durch die Heckenlandschaft des Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin. Auf dem Weg nach Colomby genügt es, in der Ferne die große achteckige Turmspitze seiner Kirche zu fixieren, die wie ein Orientierungspunkt in der Landschaft wirkt. Dieser Rundgang erzählt die Geschichte eines Dorfes und seiner Weiler, die reich an Bauernhöfen, Herrenhäusern, Schlössern, kleinen Brücken und Obstgärten sind.
Italiano :
Questo percorso relativamente facile può essere bagnato in inverno. Si consiglia al pubblico non esperto di farlo da maggio a ottobre. Attraversa il bocage all’interno del Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin. Dirigendosi verso Colomby, si scorge in lontananza la grande guglia ottagonale della chiesa, un punto di riferimento nel paesaggio. Questo percorso racconta la storia di un villaggio e delle sue frazioni, ricco di fattorie, manieri, castelli, ponticelli e frutteti.
Español :
Esta ruta relativamente fácil puede estar mojada en invierno. Se recomienda al público no especializado que lo haga de mayo a octubre. Atraviesa el bocage del Parque Natural Regional de los Mares de Cotentin y Bessin. Al dirigirse a Colomby, se puede ver a lo lejos la gran aguja octogonal de la iglesia, un hito en el paisaje. Esta ruta cuenta la historia de un pueblo y sus aldeas, rico en granjas, casas señoriales, castillos, pequeños puentes y huertos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme